Guerra na Ucrânia. Cerimónia em Kiev assinalou esta terça-feira quatro anos da invasão russa

Quatro anos após a invasão da Ucrânia, Volodymyr Zelensky pede uma data clara para adesão à União Europeia e garantias de segurança. Convida ainda Donald Trump a visitar o país para ver o que a guerra fez aos ucranianos.

Foto: Reuters

Declarações quando se contam 1461 dias de destruição e morte. Há dois milhões de vítimas entre mortos, feridos e desaparecidos em combate.

Só entre a população civil da Ucrânia, a ONU fala em mais de 15 mil mortos.

O dia em que os russos iniciaram há quatro anos a invasão foi hoje assinalado em Kiev com silêncio.

