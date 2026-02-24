Mundo
Guerra na Ucrânia. Cerimónia em Kiev assinalou esta terça-feira quatro anos da invasão russa
Quatro anos após a invasão da Ucrânia, Volodymyr Zelensky pede uma data clara para adesão à União Europeia e garantias de segurança. Convida ainda Donald Trump a visitar o país para ver o que a guerra fez aos ucranianos.
Foto: Reuters
Só entre a população civil da Ucrânia, a ONU fala em mais de 15 mil mortos.
O dia em que os russos iniciaram há quatro anos a invasão foi hoje assinalado em Kiev com silêncio.