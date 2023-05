Guerra na Ucrânia observada por China e Rússia

O diplomata chinês tem encontros previstos com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, e com seu vice-ministro Mikhail Galuzin.



A deslocação à capital russa surge após Li Hui ter passado pela Ucrânia, Polónia, França e Alemanha para consultas sobre a resolução da crise ucraniana.



Em fevereiro passado, no primeiro aniversário da invasão da Ucrânia, a que a Rússia chama uma “operação militar especial”, a diplomacia chinesa divulgou um documento de 12 pontos com propostas para uma resolução política da crise ucraniana.



O documento chinês inclui apelos para um cessar-fogo e à defesa dos interesses legítimos de todos os países no domínio da segurança e da integridade territorial, entre outras questões.



Pequim apresenta-se como uma parte neutra e pretende desempenhar um papel de mediador, mesmo que a posição de parceiro económico e diplomático próximo de Moscovo a desqualifique aos olhos de algumas capitais europeias.