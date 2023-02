Guerra na Ucrânia. Um ano de destruição e morte

A data será marcada por diversos eventos e discursos à escala nacional e internacional, incluindo na própria Ucrânia, onde está prevista uma conferência de imprensa do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.De Londres a Berlim, passando também por Tallin, Bruxelas ou Nova Iorque, a data será assinalada com cerimónias oficiais, manifestações, observação de minutos de silêncio, conferências e iluminação de edifícios com as cores da bandeira ucraniana (azul e amarelo).Em Portugal, a par de um debate parlamentar sobre a situação na Ucrânia e a observação de um minuto de silêncio na Assembleia da República, entre outras iniciativas, a data será assinalada em 11 cidades por concentrações convocadas por associações de ucranianos.Nos últimos 12 meses, o conflito provocou milhões de refugiados e de deslocados, milhares de vítimas civis e deixou um rasto de destruição no território ucraniano. Na resposta à invasão, foram mobilizados pelo Ocidente muitos milhões em ajuda militar e humanitária e impostas sanções políticas e económicas sem precedentes à Rússia.