Guerra na Ucrânia. Zelensky desloca-se a Washington

O presidente da Ucrânia deslocou-se esta quarta-feira a Washington, capital dos Estados Unidos. Volodymyr Zelensky esteve reunido com Joe Biden e fez uma intervenção no Congresso norte-americano. Foi a primeira viagem internacional do líder ucraniano desde o início da invasão russa da Ucrânia, a 24 de fevereiro.

01h26 - Presidente ucraniano discursou no Congresso dos EUA. Veja ou reveja aqui







Aclamado e muito aplaudido pelos congressistas norte-americanos, Volodymyr Zelensky voltou a discursar perante as duas câmaras legislativas dos Estados Unidos, mas desta vez presencialmente.







O presidente ucraniano reconheceu as dificuldades que os ucranianos enfrentam, mas o tom foi vitorioso. Garantiu que o país nunca se renderá e agradeceu o apoio financeiro e militar dos norte-americanos.









No final, Zelensky ofereceu uma bandeira ucraniana enviada pelos soldados de Bakhmut, linha da frente de combate que visitou na terça-feira, antes de partir para Washington.

00h44 - Zelensky sobre ajuda financeira: "O vosso dinheiro não é caridade, é investimento na democracia"





Nas palavras que dirigiu aos congressistas norte-americanos, Zelensky lembrou a visita que fez na terça-feira a Bakhmut, na linha da frente de combate entre russos e ucranianos.







Perante a "vantagem" russa ao nível de armas e artilharia, perante um adversário que "usa tudo o que pode" e "queima e destrói tudo o que vê", as forças ucranianas "continuam vigorosas".





A dias da celebração do Natal, Zelensky comparou as batalhas em curso na Ucrânia com a luta contra os nazis em dezembro de 1944, na reta final da II Guerra Mundial.







"A Ucrânia mantém as suas linhas e nunca se vai render", garantiu.





Aproveitou o discurso para criticar o apoio do regime iraniano ao Kremlin e o envio de drones: "Um terrorista encontrou outro terrorista amigo".





Vincou ainda que a Ucrânia está a lutar não só pela sua liberdade, mas por todo o mundo livre.







"O vosso dinheiro não é caridade, é investimento na democracia a nível global", afirmou o líder ucraniano, acrescentando que a ajua norte-americana será decisiva. "Vocês podem acelerar a nossa vitória", argumentou.







Admitiu que até ao desfecho desta guerra, a Ucrânia terá ainda de atravessar grandes dificuldades, desde já nesta época festiva. "Vamos celebrar o Natal sem água e sem luz", disse, lembrando os ataques russos contra infraestruturas essenciais.







No final do discurso de cerca de 30 minutos, Volodymyr Zelensky ofereceu ao Congresso uma bandeira ucraniana enviada pelos soldados que combatem em Bakhmut.







00h40 - "A Ucrânia não sucumbiu, a Ucrânia está viva"





No início do discurso perante o Congresso, o presidente ucraniano agradeceu a visita de vários responsáveis políticos ao país desde o início da guerra, nomeadamente a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi.





"Contra todos os cenários, a Ucrânia não sucumbiu, a Ucrânia está viva", afirmou Zelensky, num discurso em inglês.







O presidente ucraniano vincou ainda que os soldados ucranianos derrotaram a Rússia no campo de batalha: "A tirania russa perdeu o controlo sobre nós".





No entanto, o líder ucraniano sublinhou que a luta em curso não irá decidir apenas a vida e a liberdade dos ucranianos, mas também o futuro da Rússia e de outros países, até porque "o mundo está demasiado interdependente".







"Esta batalha não pode ser congelada ou adiada, não pode ser ignorada", assinalou.







00h37 – Zelensky aclamado pelo Congresso norte-americano







O presidente ucraniano foi muito aplaudido pelo Congresso norte-americano antes de começar a falar aos congressistas.







23h47 - Zelensky agradece apoio importante dos EUA para a democracia e a população ucraniana



No Capitólio com Nancy Pelosi, Volodymyr Zelensky voltou a agradecer pelo que os Estados Unidos "já fez pela Ucrânia", pela população ucraniana e pela democracia.



"Agradeço imenso pelo apoio que os EUA têm prestado e continuam a prestar à Ucrânia".

23h14 - Zelensky já chegou ao Congresso. Presidente ucraniano foi recebido por Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes











Pelosi referiu que abordou a questão das crianças ucranianas que têm sofrido com a guerra.



"As crianças continuam a sofrer por causa desta guerra", disse, frisando que a responsabilidade era das forças russas.



Segundo a representante do Congresso dos EUA, Zelensky e o povo ucraniano têm demonstrado "uma força inacreditável", nos últimos 10 meses.



"Queremos ajudar a restaurar e a manter os sistemas económicos e energéticos da Ucrânia", continuou. "A ajuda à Ucrânia é muito importante".

22h18 - Zelensky diz que paz com a Rússia não significa cedências de soberania e território



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, considerou hoje que uma "paz justa" com a Rússia não significa qualquer cedência sobre a soberania e integridade territorial da Ucrânia.



“Para mim, uma paz justa não implica qualquer compromisso quanto à soberania, liberdade e integridade territorial do meu país”, afirmou o presidente ucraniano.



Também o presidente dos EUA, Joe Biden, disse que os Estados Unidos compartilham a visão de uma uma "Ucrânia livre, independente, próspera e segura".



Biden vincou que quando Zelensky estiver pronto para negociar um acordo com Moscovo, nessa altura poderá alcançar sucesso porque “venceu no campo de batalha".







22h11 – “Não há forma de invadir toda a Ucrânia”



Em resposta aos jornalistas numa declaração conjunta, Joe Biden sublinhou que toda a política implica contacto pessoal, sendo que Putin continua “a atingir alvos civis”.



O presidente norte-americano considerou que a Rússia “certamente vai perder, porque não há uma forma de invadir toda a Ucrânia”.



“Zelensky está pronto para continuar a combater, está pronto para dar a vida pelo país”, acrescentou Joe Biden, ao lado do presidente Volodymyr Zelensky.







22h05 – “Combatemos pela nossa vitória conjunta”, diz Zelensky



De seguida, o presidente ucraniano assinalou que a Ucrânia e os Estados Unidos, assim como os países europeus, partilham dos “mesmos valores, o mesmo sentido da vida”.



Volodymyr Zelensky afirmou ainda que “deseja a paz” e que a guerra na Ucrânia faz parte de uma luta mais ampla. “Combatemos pela nossa vitória conjunta”, completou.







22h00 – Biden salienta união da NATO e UE



O presidente norte-americano vincou que nunca viu “a NATO ou a União Europeia” tão unida como neste apoio à Ucrânia. Prometeu que os Estados Unidos vão “continuar a ajudar a Ucrânia a resistir”.



“Sentimos que somos responsáveis por ajudar. Esta situação está a unir a Europa e os Estados Unidos, estamos juntos neste apoio”, acrescentou.



Joe Biden refere que este apoio também se irá estender ao setor energético.







21h55 - Zelensky agradece ao povo americano







O presidente da Ucrânia disse querer agradecer a ajuda do povo norte-americano. "Quero agradecer ao presidente Biden pelo apoio muito importante e compreensão da comunidade internacional em relação à situação na Ucrânia".





Zelensky disse que prevê que as reuniões com membros do Congresso esta quarta-feira tenham bons resultados e espera que as mesmas levem a uma melhor luta pela "soberania e sobrevivência ucranianas". O presidente ucraniano disse que a visita a Washington é um passo importante para lutar contra o terrorismo imposto pela Rússia.





Com muitas palavras de agradecimento pela ajuda do executivo americano, Zelensky explicou que todos os dólares servem para salvar vidas na Ucrânia e fortalecer a defesa do país contra a invasão russa. "Penso que serão tomadas decisões positivas sobre a Ucrânia", continuou.





"Precisamos de sobreviver este inverno, este é um assunto muito importante para nós". Sobre as sanções impostas à Rússia, Volodymyr Zelensky diz que o país vizinho sente-se confortável e que possíveis passos em direção à paz entre as duas nações têm de ter um papel muito predominante dos Estados Unidos.





Nos próximos meses, a defesa da Ucrânia será reforçada e Zelensky agradeceu a ajuda norte-americana naquilo que acredita ser uma estratégia de defesa de sucesso contra as forças russas nos próximos meses.







21h44 - Volodymyr Zelensky e Joe Biden em conferência de imprensa





O presidente dos Estados Unidos disse que a conversa com Zelensky foi sobre a guerra na Ucrânia, o povo ucraniano e a ajuda americana.





"Putin continua a invadir a Ucrânia, a matar pessoas, a matar crianças. Trezentos dias passaram e o povo ucraniano está a sofrer e a tentar combater os soldados russos, está a combater pelas suas vidas, a lutar pela sua nação. Vocês demonstraram toda a vossa força e certeza de defender o país".





Joe Biden lembrou que Ucrânia está a lutar contra um dos exércitos mais poderosos do mundo e lembrou que os Estados Unidos sempre deram ajuda a povos que necessitam da mesma. "O povo americano está unido ao povo ucraniano".





"Nós vamos ganhar esta batalha".





O presidente americano acredita na vitória ucraniana contra a invasão russa e promete que continuarão a ser realizados esforços para ajudar a Ucrânia, mantendo sanções contra a Rússia. Biden lembrou os valores já fornecidos à Ucrânia para questões de saúde e de ajuda à sociedade civil ucraniana.





Sobre o inverno que está a começar, Joe Biden explicou que muitos fundos vão ser dados à Ucrânia para lutar contra os problemas que o frio vai trazer nos próximos meses.







"Putin não pretende terminar esta guerra e é necessário defender este país. É crucial continuar a ajudar a Ucrânia".





Joe Biden anunciou também a entrega de mísseis Patriot e que os militares norte-americanos vão começar a treinar as forças do exército da Ucrânia. "A Rússia está a usar o inverno como uma arma. As crianças estão em perigo".







O presidente americano pediu que a comunidade global se junte à Ucrânia na luta contra a Rússia e explicou que os americanos querem ajudar as famílias ucranianas que estão a sofrer neste momento.







20h43 - Zelensky espera ajuda militar para o esforço de guerra na Ucrânia



A ajuda militar à Ucrânia está a ter alguns opositores da parte republicana. Zelensky vai discursar no Congresso por volta da 00h30 desta quinta-feira.

20h35 - João Gomes Cravinho não acredita que visita de Zelensky aos EUA mude curso da guerra



João Gomes Cravinho acredita que esta visita de Zelensky aos Estados Unidos não vai mudar o rumo da guerra. O ministro dos Negócios Estrangeiros considera que é mais uma visita simbólica e política.

19h39 - "Agradeço do fundo do coração", afirma Zelensky





Após a primeira declaração de Joe Biden, o presidente ucraniano sublinhou que "é uma honra" estar de visita a Washington e que era uma visita há muito desejada, mas que só agora foi possível.







"Vim porque estamos a conseguir controlar a situação, tudo graças ao vosso apoio", afirmou o presidente ucraniano, realçando no entanto os grandes desafios relacionados com a energia e também no campo de batalha.







Zelensky agradeceu "do fundo do coração em nome de todos os ucranianos" pela liderança de Joe Biden, mas também o apoio do Congresso e do povo-norte-americano.







O presidente ucraniano mencionou a visita que fez na terça-feira a Bakhmut, no Donbass, onde um capitão de um batalhão lhe pediu que entregasse a Joe Biden uma cruz de mérito como forma de agradecimento.





"Bom, não é merecida mas agradeço profundamente", respondeu o presidente norte-americano.







19h33 - "Queremos ajudar a Ucrânia a defender-se a si própria", diz Joe Biden







Ao lado de Volodymyr Zelensky, o presidente dos EUA destaca que Putin está a tentar usar o inverno "como arma", mas destaca que o povo ucraniano "continua a inspirar o mundo inteiro com a sua coragem e a sua resiliência".O presidente norte-americano garantiu ainda que o país se mantém ao lado da Ucrânia "para garantir que têm o apoio militar, humanitario e financeiro de que necessitam".





"Queremos ajudar a Ucrânia a defender-se a si própria", vincou Joe Biden, lembrando os mísseis Patriot que os EUA vão entregar ao país.







"Apoiamos a Ucrânia na procura de uma paz justa", acrescentou ainda.







19h15 - Reunião entre Zelensky e Biden na Sala Oval





Joe Biden e Volodymyr Zelensky terão uma reunião na Sala Oval da Casa Branca por volta das 19h30. Às 21h30 haverá uma conferência de imprensa com ambas as figuras.







"Obrigado em primeiro lugar. É uma grande honra estar aqui", afirmou o presidente ucraniano na chegada à Casa Branca.







19h04 - Volodymyr Zelensky chega à Casa Branca







O presidente da Ucrânia chegou à Casa Branca e cumprimentou Joe Biden e a primeira-dama norte-americana Jill Biden. Os três deixaram-se fotografar por alguns segundos.

18h42 - Zelensky em Washington para "agradecer ao povo americano"





No Telegram, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirmou a viagem à capital norte-americana esta quarta-feira.





"Estou em Washington hoje para agradecer ao povo americano, ao presidente e ao Congresso por um apoio tão necessário", afirmou.





Zelensky destaca que a visita de hoje serve para "continuar a cooperação para nos aproximarmos da vitória".





"Farei uma série de negociações para fortalecer a resiliência e as capacidades de defesa da Ucrânia. Em particular, discutiremos a cooperação bilateral entre a Ucrânia e os Estados Unidos da América com o presidente dos EUA, Joseph Biden", concluiu.













O avião em que viajava Volodymyr Zelensky já aterrou em Washington, nos Estados Unidos. É a primeira viagem ao estrangeiro do presidente ucraniano, desde que o país foi invadido pela Rússia. Espera-se que esta visita, depois de um encontro com Joe Biden, resulte num pacote de ajuda para a Ucrânia.





17h43 - Estados Unidos vão fornecer mísseis Patriot à Ucrânia





Para além dos mísseis, os Estados Unidos anunciaram o fornecimento de mais ajuda militar à Ucrânia no valor de 1,75 mil milhões de euros. Este anúncio surge poucas horas antes da chegada de Zelensky a Washington. Uma da parte do valor oferecido à Ucrânia servirá para financiar um sistema de comunicação por satélite, o Starlink, sistema da SpaceX, propriedade de Elon Musk.





17h28 - Presidente da Ucrânia chega a Washington







Volodymyr Zelensky confirmou estar a caminho de Washington para encontrar-se com o homólogo norte-amerincano, o presidente Joe Biden. O Zelensky vai fazer uma intervenção no Congresso, naquela que é a primeira viagem da primeira figura de Estado da Ucrânia desde o início da invasão russa em território ucraniano, a 24 de fevereiro de 2022.





Apesar de secretismo que envolveu as preparações da visita, a Casa Branca também já confirmou a presença de Volodymyr Zelensky. O Secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, confirmou esta quarta-feira que o executivo americano vai fornecer a Kiev mísseis Patriot, numa tentativa de ajudar a Ucrânia a proteger-se defensivamente pelo ar.





Zelensky anunciou nas redes sociais estar a caminho de Washington, depois de meses a conversar e a receber em território da Ucrânia dezenas de chefes de Estado e líderes mundiais que têm mostrado apoio à causa ucraniana. Os Estados Unidos são o primeiro país a que Volodymyr Zelensky viaja, um momento simbólico que demonstra o apoio militar dos norte-americanos aos ucranianos desde o início da agressão russa.