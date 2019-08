Guerra no Iémen. Israel planeia ataque contra Houthis

RTP22 Ago, 2019, 17:44 / atualizado em 22 Ago, 2019, 17:44 | Mundo

A luta de Israel contra o envio de armas iranianas para as organizações sob sua proteção pode estar prestes a atingir um novo patamar.



Uma fonte oficial do jornal kuwaitiano Al-Jarida afirmou que as Forças Armadas israelitas possuem planos para atacar os rebeldes Houthis. Ao que parece, as forças do movimento xiita Hezbollah - localizadas perto do estreito de Bab-el-Mandeb e que separa o Mar Vermelho do Golfo de Aden - também podem estar na mira de Israel.



De acordo com as informações reveladas por essa mesma fonte, o serviço secreto do Estado de Israel, Mossad, e a Inteligência Militar, estão a monitorizar todas as remessas iranianas que podem vir a ser usadas em futuros ataques. O objetivo é fiscalizar todas as organizações que tencionam prejudicar os interesses dos países da região.







Numa tentativa de enganar a outra parte e afastar as atenções, foram transferidos alguns mísseis e drones para o Iraque. Já os atentados que ocorreram no Irão, posteriormente atribuídos a Israel, serviram para impedir a continuação da rota para o Iémen.

Algumas fontes confirmaram ainda que Israel estava a transmitir informações confidenciais aos Estados árabes que possuíam portos marítimos na área em risco de serem alvos de ataques.O jornal Al-Jarida referiu que foi realizada uma reunião em Teerão entre a tripla aliança representada pelos líderes Houthis, os comandantes do Corpo da Guarda Revolucionária Iraniana e os representantes do Hezbollah.No entanto, o jornal diário árabe, Asharq Al-Awsat, sediado em Londres, revelou que a coligação liderada pelos sauditas, a lutar contra os Houthis, derrubou esta quarta-feira doisda milícia apoiada pelo Irão. Estes estariam a caminho da Arábia Saudita.O porta-voz da coligação afirmou que ostinham sido enviados da região de Imran, no Iémen, e que