Guerra no Médio Oriente. A escalada do conflito ao minuto

O líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, deverá dirigir as orações desta sexta-feira e proferir um sermão público onde poderá esclarecer os planos da República Islâmica após um ataque maciço com mísseis contra o inimigo Israel, segundo a televisão iraniana.







O líder supremo, que exerce a mais alta autoridade no Irão, conduzirá os muçulmanos em oração na mesquita Imam Khomeini Grand Mosalla.



A large number of people have gathered outside Imam Khomeini’s Grand Mosalla in Tehran, where Ayatollah Khamenei is expected to deliver sermons during Friday prayers. pic.twitter.com/PseRFzxqvs — PressTV Extra (@PresstvExtra) October 4, 2024





A oração seguir-se-á a “uma cerimónia de comemoração”, de Hassan Nasrallah, o líder assassinado do movimento armado libanês Hezbollah, apoiado por Teerão.

Os Guardas Revolucionários do Irão, que respondem perante Khamenei, afirmaram que os ataques de terça-feira, com cerca de 200 mísseis, foram uma retaliação pela morte, por Israel, de Nasrallah, juntamente com o comandante dos Guardas, Abbas Nilforoushan, num ataque a Beirute no final de setembro, e do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerão, em julho.A última vez que Khamenei liderou as orações de sexta-feira foi em janeiro de 2020, depois de o Irão ter disparado mísseis contra uma base do exército americano no Iraque, em resposta a um ataque que matou o venerado comandante dos Guardas da Revolução, Qasem Soleimani.Em Teerão, na quinta-feira, multidões agitando bandeiras do Hezbollah e do Irão reuniram-se em frente ao antigo edifício da embaixada dos EUA em Teerão para denunciar os “crimes” israelitas na Faixa de Gaza e no Líbano, informaram os meios de comunicação social iranianos.