Os militantes do Hezbollah atingiram soldados israelitas perto da aldeia fronteiriça libanesa de Labbouneh com projéteis de artilharia e foguetes esta quarta-feira, afirmou o grupo num comunicado, um dia depois de Israel ter afirmado ter morto dois sucessores do líder assassinado do Hezbollah.



O grupo, que tem vindo a lançar foguetes contra Israel há um ano em paralelo com a guerra de Gaza e está agora a combatê-lo em confrontos terrestres, disse que tinha empurrado as tropas para trás.



O exército israelita disse que três dos seus soldados ficaram gravemente feridos na terça e quarta-feira durante os combates no sul do Líbano. As sirenes soaram no norte de Israel na manhã de quarta-feira, enquanto Israel renovou os bombardeamentos nos subúrbios do sul de Beirute durante a noite.



O conflito no Líbano registou uma escalada dramática nas últimas semanas, com Israel a levar a cabo uma série de assassinatos de líderes de topo do Hezbollah e a lançar operações terrestres no sul do Líbano, que se expandiram ainda mais esta semana.



Os bombardeamentos causaram a morte de mais de 2.100 pessoas no Líbano, a maioria das quais nas últimas duas semanas, e deslocaram cerca de 1,2 milhões de pessoas em todo o país.