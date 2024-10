Guerra no Médio Oriente. A escalada do conflito ao minuto

A Indonésia condenou “energicamente” um ataque israelita contra o quartel-general da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL), pela voz do seu ministro dos Negócios Estrangeiros, confirmando que dois dos seus soldados da paz ficaram feridos.“A Indonésia condena veementemente este ataque (...) Atacar o pessoal e os bens da ONU é uma violação grave do direito humanitário internacional e da Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU”, declarou Retno Marsudi em comunicado.“Durante o ataque à torre em Naqoura, dois membros do pessoal ficaram feridos, sendo eles da Indonésia”.Os dois homens, que sofreram ferimentos ligeiros, encontram-se atualmente no hospital para observação, acrescentou.A UNIFIL, que apela ao fim das hostilidades, tinha declarado pouco antes que “dois elementos das forças de manutenção da paz ficaram feridos depois de um tanque Merkava do exército israelita ter disparado contra uma torre de observação do quartel-general da UNIFIL” em Naqoura, “atingindo-a diretamente e provocando a queda dos dois homens”.

A Indonésia apelou a todas as partes para que garantam o respeito pela inviolabilidade do território da ONU em todos os momentos e em todas as circunstâncias, rematou Marsudi.





Apoiante inabalável da causa palestiniana, a Indonésia tem atualmente cerca de 1 232 efectivos registados sob o comando da UNIFIL, o que a torna um dos principais contribuintes.