Guerra no Médio Oriente. A escalada do conflito ao minuto

O secretário da Defesa dos EUA expressou no sábado preocupação pelo ataque do exército israelita a elementos da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL, na sigla inglesa) e instou Israel a seguir a via diplomática no país.



“Falei com o ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, no [sábado], e expressei a minha profunda preocupação com os relatos de que as forças israelitas dispararam contra capacetes azuis no Líbano, bem como com a morte de dois soldados libaneses”, escreveu Lloyd Austin numa mensagem publicada na rede social X.



Na mesma mensagem, o secretário da Defesa dos EUA disse ter sublinhado a importância de garantir a segurança dos elementos da UNIFIL e das forças armadas libanesas, instando o homólogo israelita a “passar das operações militares no Líbano para uma via diplomática o mais rapidamente possível”.



“Também levantei a questão da terrível situação humanitária em Gaza e salientei que devem ser dados passos para resolver a questão. Reafirmei o compromisso inabalável, duradouro e firme dos Estados Unidos com a segurança de Israel”, lê-se na publicação.