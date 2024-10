Guerra no Médio Oriente. A escalada do conflito ao minuto

As Forças de Defesa de Israel afirmam ter atingido, no último dia, mais de 23o alvos no sul do Líbano e na Faixa de Gaza. Reivindicam também ter abatido "dezenas de terroristas", quer em combates terrestres, quer em bombardeamentos aéreos contra presumíveis posições do Hezbollah xiita libanês.



O exército do Estado hebraico diz ainda ter "localizados vastas quantidades de armamento e equipamento, incluindo espingardas, capacetes, aparelhos de comunicações e munições".



Afirma, por último, que manteve as operações em Jabalia, um campo de refugiados no norte de Gaza, onde pelo menos dez pessoas morreram.