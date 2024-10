Os EUA pediram ao Irão que não retalie contra Israel pelos ataques da última noite.



"Se o Irão decidir responder mais uma vez, estaremos prontos, e haverá consequências para o Irão mais uma vez", avisaram as autoridades do Governo norte-americano.



"Este deve ser o fim desta troca direta de tiros entre Israel e Irão", acrescentaram.



Sean Savett, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, também exortou o Irão “a cessar os ataques contra Israel para que este ciclo de combates possa terminar sem uma nova escalada”.