Guerra no Médio Oriente. A evolução do conflito entre Israel e o Hamas ao minuto

As autoridades israelitas avançaram com novo balanço do atentado com armas de fogo perpetrado na manhã desta quinta-feira em Jerusalém. Dois atiradores visaram uma paragem de autocarro da cidade, provocando três vítimas mortais. Outras seis pessoas ficaram feridas.



O serviço de segurança israelita Shin Bet revelou, entretanto, que os presumíveis autores do atentado são os irmãos Murad e Ibrahim Namer, de 38 e 30 anos, respetivamente. Residiam em Jerusalém oriental e seriam militantes do Hamas, tendo cumprido, no passado, penas de prisão.



Segundo a polícia israelita, dois soldados e um civil armado abateram os atacantes.