Guerra no Médio Oriente. A evolução do conflito entre Israel e o Hamas ao minuto

O exército israelita prosseguiu este sábado a ofensiva militar na Faixa de Gaza contra o grupo islamita radical Hamas, registando mais de 200 mortos e 600 feridos no enclave palestiniano em 24 horas.



"Durante o último dia, as Forças de Defesa de Israel atacaram mais de 400 alvos terroristas em toda a Faixa de Gaza", com artilharia e bombardeamentos, afirmou um porta-voz do exército israelita.



Um dos alvos era "uma célula terrorista que fazia emboscadas às tropas israelitas", assim como "uma mesquita utilizada pela Jihad Islâmica como centro de comando operacional" e ainda um complexo de armazenamento de armas, acrescentou.