Guerra no Médio Oriente. A evolução do conflito entre Israel e o Hamas ao minuto

O Reino Unido vai realizat voos de vigilância sobre Israel e Gaza para ajudar a localizar reféns detidos pelo movimento islâmico palestiniano Hamas, anunciou o Ministério britânico da Defesa.



“Desde os ataques terroristas a Israel em 7 de outubro de 2023, o governo britânico tem trabalhado com parceiros em toda a região para garantir a libertação de reféns, incluindo cidadãos britânicos, que foram raptados”, escreveu o ministério num comunicado divulgado no sábado à noite. .



“A segurança dos cidadãos britânicos é a nossa principal prioridade”, acrescenta.



“Para apoiar as operações de resgate de reféns, o Ministério da Defesa do Reino Unido realizará voos de vigilância sobre o Mediterrâneo Oriental, incluindo o espaço aéreo sobre Israel e Gaza”, refere o comunicado.



Estes aviões “não estarão armados” e “não terão função de combate”, especifica. A sua única missão será localizar os reféns.



“Apenas as informações relativas à libertação de reféns serão transmitidas às autoridades competentes responsáveis ​​pela libertação de reféns”.