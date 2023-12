Guerra no Médio Oriente. A evolução do conflito entre Israel e o Hamas ao minuto

Em conferência de imprensa, Daniel Lifshitz, neto de Yocheved Lifshitz, já em liberdade após o cativeiro em Gaza, Oded Lifshitz, ainda refém do Hamas, instou o Governo de Benjamin Netanyahu e regressar às negociações para a libertação dos reféns sequestrados a 7 de outubro.



"Exortamos a que regressem imediatamente à mesa das negociações, sem demoras e a qualquer custo", clamou.



"A vossa indiferença para connosco é uma vergonha. Se não têm interesse em representar-nos, vamos voltar-nos para uma entidade internacional que aceite fazê-lo. Não vamos rogar-vos. Se isto não acontecer, vamos sentar-nos a partir das 20h00 perto do quartel-general do exército de Kirya e não sairemos", advertiu.



Confrontado com esta tomada de posição, o Executivo de Netanyahu fez notar que foi marcado para quarta-feira "um encontro com as famílias e o gabinete de guerra".



"À luz do pedido das famílias, a possibilidade de realizar o encontro antes disso será examinada", adiantou.