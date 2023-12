Guerra no Médio Oriente. A evolução do conflito entre Israel e o Hamas ao minuto

"As tropas das IDF estão a operar na área de Jabalya, depois de terem completado o cerco ao campo de Jabalya. No último dia, as tropas operaram em bastiões do Hamas e destruíram infraestrutura na área. Durante a atividade, as IDF tomaram o controlo de postos militares chave a partir dos quais têm sido efetuados ataques contra as IDF. As tropas atingiram infraestrutura terroristas, localizaram armas e lançados em complexos civis e dirigiram forças aéreas para que atingissem numerosos terroristas", adianta a cúpula militar do Estado hebraico no mais recente ponto de situação da contraofensiva.