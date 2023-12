Guerra no Médio Oriente. A evolução do conflito entre Israel e o Hamas

O braço armado do Hamas avançou que um soldado israelita feito refém morreu na manhã desta sexta-feira, num confronto entre os militantes deste grupo e uma unidade de forças especiais israelitas que realizava uma operação de resgate.





As Brigadas Al-Qassam disseram ter descoberto essa operação de resgate e confrontado a unidade, o que levou à morte e ferimentos de vários elementos israelitas envolvidos.



O soldado que estava refém do Hamas e que morreu era, segundo este grupo, Sa'ar Baruch, de 25 anos. As Forças de Defesa de Israel ainda não comentaram estas afirmações.



No fim de outubro, Israel tinha resgatado um soldado refém em Gaza e avisou que poderia organizar mais operações semelhantes para recuperar os restantes reféns.