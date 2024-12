Guerra no Médio Oriente. Israel ataca Líbano após disparos do Hezbollah

Nove pessoas morreram e três ficaram feridas nos ataques aéreos Israelitas desta noite que atingiram duas aldeias no sul do país. O número de vítimas foi avançado pelo Ministério libanês da Saúde.

Este ataque está a ser encarado como a resposta ao disparo de dois rockets do Hezbollah.



Um porta-voz militar israelita confirmou a ação dos caças na zona de Nabatieh e admitiu que o ataque do Hezbollah não causou qualquer ferido em Israel.



O grupo apoiado pelo Irão afirma que o ataque a torres de vigia israelitas em Shebaa resulta de violações do cessar-fogo.