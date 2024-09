Guerra no Médio Oriente. Israel bombardeia sul do Líbano após explosões de dispositivos

É um dos momentos de maior tensão entre Israel e o Hezbollah desde a guerra no Líbano, há 18 anos. Após as explosões de dispositivos nos últimos dois dias, as forças israelitas lançaram ataques no sul do Líbano na madrugada de quinta-feira.Citadas pela agência Reuters, as forças israelitas indicaram que atingidos alvos do Hezbollah em Chihine, Taybeh, Blida, Meiss El Jabal, Aitaroun e Kfarkela, no sul do Líbano.As tropas israelitas adiantam ainda que também atingiram um depósito de armas na zona de Khiam.Estes ataques não provocaram feridos entre os civis israelitas.Entretanto,Trata-se de um empresário com ligações à Turquia que terá participado em pelo menos duas reuniões com autoridades iranianas para discutir o assassinato do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, do ministro israelita da Defesa, Yoav Gallant, ou do chefe da agência de espionagem Shin Bet, Ronen Bar.Israel e o Hezbollah têm estado em constante conflito junto à fronteira entre Israel e o Líbano, ao mesmo tempo que Telavive prossegue o ataque contra o Hamas em Gaza desde o ataque do grupo palestiniano a 7 de outubro. Tal obrigou à retirada de dezenas de milhares de pessoas dos dois lados da fronteira nos últimos meses.Por seu lado, o ministro israelita da Defesa, Yoav Gallant, sublinhou que a guerra na região estava a entrar numa “nova fase”, ao prometer deslocar mais recursos para a fronteira norte.

“Cavalo de Tróia” dos tempos modernos

A possibilidade de um novo conflito de larga escala entre a milícia xiita e as tropas israelitas ganhou força esta semana com as súbitas explosões de pagers e walkie-talkies do Hezbollah em território libanês que semearam o caos e o pânico no país vizinho.Tudo começou na terça-feira, quando centenas de pagers começaram a apitar pelas 15h30 (hora local) para explodirem minutos depois.O jornalque qualifica estes ataques como um “cavalo de Tróia dos tempos modernos”, relata: “As explosões fizeram com que homens adultos voassem de motas e embatessem em paredes, de acordo com testemunhas e imagens de vídeo. Pessoas que faziam compras caíram no chão, contorcendo-se em agonia, com fumo a sair dos bolsos”.Pelo menos 12 pessoas morreram na sequência destas explosões, incluindo duas crianças, e mais de 2.700 pessoas ficaram feridas. Com tantos feridos em simultâneo, as ambulâncias e os hospitais ficaram sobrecarregados em vários pontos do país.

Na terça-feira, mais de 4.000 pagers explodiram. Na quarta-feira, explodiram dispositivos como walkie-talkies, telemóveis, computadores portáteis e até mesmo painéis solares. No total, pelo menos 32 pessoas morreram e milhares ficaram feridas, disse esta quinta-feira o ministro libanês da Saúde.

Al Jazeera, assinalava esta quinta-feira que a onda de explosões nos últimos dias traz de volta as memórias da explosão no porto de Beirute, em 2020. Entre os milhares de pessoas “muitas pessoas sofreram amputações”, tendo perdido pernas ou braços. Várias têm ferimentos no rosto ou nos olhos e muitas “estão agora cegas”, relata a repórter.

No dia seguinte, mais 20 pessoas morreram e centenas ficaram feridas após a explosão misteriosa, desta vez de walkie-talkies. Vários membros do Hezbollah morreram na sequência destas explosões. Há também registo de quatro crianças entre as vítimas mortais., mas várias fontes de segurança afirmaram que foram levados a cabo pela sua agência israelita de espionagem, a Mossad.De acordo com o, 12 atuais e antigos funcionários da defesa e dos serviços secretos israelitas que foram informados sobre o ataque dizem que houve envolvimento de Telavive.Uma delas, a B.A.C. Consulting, era aparentemente uma empresa baseada na Hungria que estava sob contrato para produzir dispositivos em nome de uma empresa de Taiwan, a Gold Apollo.No entanto, os pagers foram na realidade produzidos por autoridades israelitas de acordo com três responsáveis que falaram ao jornal norte-americano sob anonimato. De acordo com esses responsáveis, os pagers foram vendidos com material explosivo nas baterias e começaram a ser vendidos no Líbano no verão de 2022.





Entretanto, o primeiro-ministro do Líbano exigiu esta quinta-feira à ONU para que faça parar a guerra "tecnológica" de Israel contra o país.