Guerra Ucrânia. Pelo menos três feridos em ataque russo a Kherson

A Ucrânia vai intensificar os ataques contra a Rússia, com mísseis de longo curso.

Este armamento terá sido fornecido secretamente pelos Estados Unidos ao exército ucraniano, depois do Kremlin ter lançado mísseis semelhantes contra a Ucrânia.



Moscovo acusa os Estados Unidos de estarem diretamente envolvidos no conflito e avisa que o novo pacote de ajuda militar americana à Ucrânia NÃO põe em causa os objetivos da invasão do país, pelo contrário, vai trazer mais consequências para o exército ucraniano.



O Presidente Volodymir Zelenski considera que este é o momento de recuperar o tempo perdido.