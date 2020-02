Guiné-Bissau. Crise institucional agrava-se entre acusações de "golpe de estado"

que retiraram os funcionários presentes nos edifícios.

A embaixada portuguesa aconselhou os seus cidadãos a restringirem deslocações na capital enquanto a situação política não for esclarecida.

A confusão institucional começou quinta-feira à noite, com a indigitação simbólica de Embaló como Presidente, numa cerimónia realizada num hotel da capital guineense na ausência do Governo, partidos da maioria parlamentar e principais parceiros internacionais do país.







O Governo qualificou-a como "golpe de Estado".

- Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB), que fazia parte da coligação do Governo, mas que apoiou Sissoco Embaló na segunda volta das presidenciais.

"Apelo à sublevação"

e acusou o Presidente cessante de se auto-destituir e as Forças Armadas de "cumplicidade".e nomeou Nuno Nabian para o substituir, num decreto presidencial divulgado à imprensa.O texto de Embaló referia que, em caso da investidura do novo chefe de Estado.No documento explicava-se também que, que põe em causa o normal funcionamento das instituições da República".Uma situação de crise, acrescenta o decreto, "consubstanciada nas declarações públicas de desacato e não reconhecimento da legitimidade e autoridade" do chefe de Estado "eleito democraticamente, por sufrágio livre, universal, secreto, considerado pelo conjunto de observadores internacionais livre, justo e transparente e confirmado quatro vezes pela Comissão Nacional de Eleições".

Para Aristides Gomes, o decreto da sua demissão configura ele mesmo um "golpe de Estado".

Mais um Presidente



A posse foi conferida pela deputada Dan Ialá, primeira secretária da mesa do Parlamento,

Para os deputados, a situação verifica-se uma vez que, tendo-se afastado o Presidente cessante, José Mário Vaz, o cargo ficou vago, já que não reconhecem Sissoco Embaló como novo Presidente.







Armando Mango, ministro da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares do Governo de Aristides Gomes, assumiu entretanto o cargo de primeiro vice-presidente do parlamento da Guiné-Bissau, antes de o líder do parlamento ser nomeado Presidente da República interino.



"Sendo eu um deputado e tendo pedido a demissão do cargo de ministro da Presidência do Conselho de Ministros reassumo o lugar de deputado e os deputados indigitaram-me primeiro vice-presidente da assembleia", afirmou Armando Mango, eleito deputado pela Assembleia do Povo Unido - Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB).



Armando Mango vai assumir interinamente a presidência do Parlamento.

Simões Pereira indignado





O candidato do PAIGC às eleições presidenciais da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, considerou hoje que a situação que o país atravessa "não dignifica o processo democrático" e que o povo guineense não merecia mais esta crise política.



Em declarações à agência Lusa por telefone, o candidato e líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) reagia à mais recente crise política na Guiné-Bissau, com a tomada de posse simbólica do seu adversário nas eleições, Umaro Sissoco Embaló, como Presidente na quinta-feira e que hoje já demitiu o primeiro-ministro.



"Lamento tudo o que está a acontecer e espero que sejamos capazes de encontrar as soluções que se impõem" porque a atual situação "não dignifica o processo democrático" na Guiné-Bissau, disse.



Santos Silva não esclarece







O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal apelou a todos os portugueses residentes na Guiné-Bissau para restringirem "a circulação ao estritamente necessário", depois de movimentações militares na sequência da instabilidade política instalada.



"O apelo é para que mantenham a tranquilidade e a calma, mas que restrinjam a circulação ao estritamente necessário, até que a situação se encontre totalmente clarificada, pedindo também que, em qualquer caso de urgência, contactem os serviços da embaixada de Portugal na Guiné-Bissau", afirmou Augusto Santos Silva à agência Lusa. Segundo dados do Governo português vivem na Guiné-Bissau cerca de 2.500 portugueses.



O chefe da diplomacia portuguesa reiterou a necessidade de evitar "qualquer confrontação e quaisquer atos de violência" na Guiné-Bissau.



"Todas as questões podem ser resolvidas por meios pacíficos e muito poucas questões são resolvidas por meios violentos", realçou o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros português.



O governante acrescentou que "todos os interessados" deveriam pautar "o seu comportamento pelo respeito pela lei e no princípio de comportamentos pacíficos" para resolver "litígios e conflitos".



Questionado também sobre se Portugal reconhece Umaro Sissoco Embaló como Presidente da República guineense, Santos Silva referiu que ainda não se queria pronunciar "sobre esse ponto".



A posição do chefe da diplomacia de Portugal vai ao encontro do apelo feito pela embaixada de Portugal em Bissau, que aconselhou hoje os portugueses que vivem na Guiné-Bissau a restringirem a circulação devido a "um eventual aumento da tensão, com possíveis reflexos ao nível da segurança".



Na mensagem, a embaixada acrescenta que "continuará a acompanhar a situação", referindo que em caso de urgência os portugueses poderão contactar o Gabinete de Emergência Consular através dos números 961 706 472 e 217 929 714 e dos endereços de e-mail gec@mne.pt e bissau@mne.pt.





C/Lusa