Guiné Equatorial promete reforço das relações de cooperação com Guiné-Bissau

O chefe de Estado da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, prometeu hoje "manter e fortalecer" as relações de cooperação e amizade com a Guiné-Bissau, numa mensagem de felicitações enviada ao Presidente eleito do país, Umaro Sissoco Embaló.