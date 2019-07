Guiné Equatorial só pode abolir pena de morte com referendo DIZ jurista

Lusa15 Jul, 2019, 09:31 | Mundo

"A pena de morte está contemplada na Constituição da Guiné Equatorial" e, "para mudar é preciso um referendo, como estabelece a própria Constituição", afirmou Ponciano Mbomio Nvó, em entrevista telefónica à Lusa, a partir de Malabo.

Em entrevista à Lusa, divulgada na sexta-feira, o Presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, prometeu que a pena de morte iria ser abolida até final do ano, depois de o parlamento começar a discutir uma proposta de lei a partir de setembro.

No entanto, Ponciano Mbomio Nvó sustentou que a pena de morte tem de ser eliminada da própria Constituição: "estou a falar como um jurista. O parlamento não aprova a Constituição. Quem a aprova é o povo, com um referendo".

O artigo 13 da Constituição da Guiné Equatorial indica, na parte dos direitos e liberdades individuais, que "a pena de morte só pode ser aplicada por um delito contemplado na lei".

Por seu turno, o artigo 103 da Constituição estabelece que as alterações da própria lei fundamental devem ser submetidas a referendo por proposta do Presidente ou após aprovação de três quartos dos deputados eleitos na Câmara dos Representantes do Povo.

Na semana passada, Ponciano Mbomio Nvó, um dos causídicos mais reputados do país, disse ter recebido uma chamada da Ordem de Advogados para integrar uma "comissão para a revisão do código penal".

No país, desde que a Guiné Equatorial aderiu à Comunidades dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), está em vigor uma moratória que impede a concretização das penas de morte decretadas pelos juízes.

Desde então, "não foram executadas as sentenças", mas a "moratória não está acima da lei, não é uma figura jurídica tão relevante como um diploma legal", disse Ponciano Mbomio.

Quanto ao sucesso popular de um referendo à abolição da pena de morte, o advogado considerou que o "Governo deve, não forçar, mas explicar" porque é que é preciso abolir a punição, recordando que esse foi um compromisso de Estado na adesão à CPLP.

"A partir do momento em que um chefe de Estado quer um tratado com esta envergadura deve criar condições jurídicas para cumprir o que lhe é pedido. Mas precisa de levar a adesão (à CPLP) ao parlamento e isso não o fez. Porque a adesão implica mudanças na Constituição", explicou.

No último ano, o Governo de Teodoro Obiang, no poder desde 1979, iniciou uma série de contactos com a oposição, aprovou indultos e solicitou o regresso dos exilados políticos.

No entanto, Ponciano Mbomio Nvó considerou que "não há consenso" político para esse diálogo.

"Há poucos partidos políticos a sério no país", a maioria dos que existem "faz parte daquilo que se chama a grande coligação com o partido governamental", o Partido Democrático da Guiné Equatorial (PDGE), que tem hoje todos os deputados do parlamento, depois de ter sido ilegalizada pelos tribunais a única força da oposição que conseguiu obter um eleito.

"O grande problema da Guiné Equatorial é a justiça. Porque este país, desde que acedeu à independência, não tem uma carreira judicial, nem independência dos juízes", considerou o advogado.

"Os países em que não há uma carreira judicial são países em que a justiça balança e é frágil", sem "recursos humanos preparados" para os julgamentos dos processos.

Na Guiné Equatorial, a "justiça é casuística", sem respeito do texto legal. "Eu, como advogado, estou mais preparado que muitos magistrados que não se baseiam na lei", disse Ponciano.