Gulbenkian. UE investe em respostas sociais inovadoras

Na Fundação Calouste Gulbenkian há um ninho de empreendedores. Chama-se MAZE, mas nasceu como Laboratório de Inovação Social. Promove fundos de impacto: investimento para startups com fins sociais. O objetivo é fomentar soluções inovadoras que, a longo prazo, possam ser implementadas como políticas públicas. Com o apoio do Fundo Europeu de Investimento.