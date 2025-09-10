Guterres alerta para "risco real de expansão" do conflito ucraniano

Na conferência de imprensa diária, Stéphane Dujarric disse que Guterres "acompanha com grande preocupação os relatos de que drones militares russos entraram na Polónia durante a noite, em violação do espaço aéreo polaco, resultando em danos nas zonas residenciais do país".

O incidente, que ocorreu durante outro ataque em grande escala com drones e mísseis russos à Ucrânia, volta a sublinhar "o impacto regional e o risco real de expansão deste conflito devastador", salientou o líder da ONU.

Guterres voltou a defender a necessidade urgente de um cessar-fogo total e imediato e "de uma paz que defenda plenamente a soberania, a independência e a integridade territorial" da Ucrânia, em conformidade com a Carta das Nações Unidas, o direito internacional e as resoluções relevantes da ONU.

O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, confirmou que pelo menos 19 drones russos violaram o espaço aéreo da Polónia entre terça-feira à noite e esta madrugada, o que obrigou a ativar os sistemas de defesa e a abater pelo menos três dessas aeronaves não tripuladas.

Varsóvia invocou o artigo 4.º do Tratado do Atlântico Norte para solicitar consultas formais aos restantes países-membros da NATO, um bloco do qual fazem parte os Estados Unidos.

A NATO ajudou a intercetar drones que os ocidentais consideraram terem sido deliberadamente enviados durante a noite pela Rússia.

Varsóvia classificou a intrusão como "um ato de agressão", enquanto a Rússia negou "ter intenções de atacar a Polónia" e mostrou-se disposta a iniciar consultas com esse país.