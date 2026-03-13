Guterres apela ao Hezbollah e a Israel para pararem a guerra

"Apelo veementemente a ambas as partes, Hezbollah e Israel, a [concluírem] um cessar-fogo para pararem a guerra", declarou Guterres durante uma visita a Beirute.

"Não é o momento para grupos armados, é o momento para Estados fortes", afirmou Guterres, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).O Líbano é um dos países mais afetados pela guerra em curso no Médio Oriente, para a qual foi arrastado pelo movimento xiita libanês Hezbollah quando lançou mísseis contra Israel em 2 de março."Espero sinceramente que, na minha próxima visita (...), possa ver um Líbano em paz", disse Guterres, antes de um encontro com o Presidente libanês, Joseph Aoun."Que possa visitar um Líbano onde o Estado detenha o monopólio da força e onde a integridade territorial esteja plenamente restabelecida e seja respeitada", acrescentou.Pouco depois de ter aterrado em Beirute, Guterres assinalara que os libaneses estavam "a sofrer enormemente" por o Líbano ter sido "arrastado para uma guerra que o povo nunca quis".