Mundo
Guerra no Médio Oriente
Guterres apela ao Hezbollah e a Israel para pararem a guerra
O secretário-geral da ONU, António Guterres, exortou hoje Israel e o movimento pró-iraniano Hezbollah a "pararem a guerra" no Líbano, onde o exército israelita está a intensificar os ataques.
"Apelo veementemente a ambas as partes, Hezbollah e Israel, a [concluírem] um cessar-fogo para pararem a guerra", declarou Guterres durante uma visita a Beirute."Não é o momento para grupos armados, é o momento para Estados fortes", afirmou Guterres, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).
O Líbano é um dos países mais afetados pela guerra em curso no Médio Oriente, para a qual foi arrastado pelo movimento xiita libanês Hezbollah quando lançou mísseis contra Israel em 2 de março.
"Espero sinceramente que, na minha próxima visita (...), possa ver um Líbano em paz", disse Guterres, antes de um encontro com o Presidente libanês, Joseph Aoun.
"Que possa visitar um Líbano onde o Estado detenha o monopólio da força e onde a integridade territorial esteja plenamente restabelecida e seja respeitada", acrescentou.
Pouco depois de ter aterrado em Beirute, Guterres assinalara que os libaneses estavam "a sofrer enormemente" por o Líbano ter sido "arrastado para uma guerra que o povo nunca quis".