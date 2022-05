Guterres em África com a covid-19 e Ucrânia na agenda

No Senegal, o líder das Nações Unidas apelou aos países ricos para que aumentem os seus investimentos em África, de forma a ajudarem o continente a recuperar dos danos provocados pela pandemia e pela guerra na Ucrânia.Já no Níger, defendeu que a comunidade internacional "deve investir a fundo" na ajuda ao exército nigerino para combater os grupos terroristas que operam no país e na região africana.Na Nigéria, Guterres deverá encontrar-se com o presidente, Muhammadu Buhari.Nos três países, o secretário-geral da ONU também tinha previstos encontros com representantes da sociedade civil e líderes religiosos.