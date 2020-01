Guterres envia condolências ao Brasil após chuvas matarem dezenas de pessoas no país

Em declarações aos jornalistas na sede da ONU em Nova Iorque, nos Estados Unidos, Stephane Dujarric, porta-voz do secretário-geral, disse que as Nações Unidas estão em contacto com o Governo brasileiro e prontas para apoiar o país.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, enviou uma carta de condolências ao Governo do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, e ao povo do país sul-americano.

Fortes chuvas que caem na região sudeste do Brasil desde a semana passada provocaram deslizamentos de terra, inundações e mataram pelo menos nove pessoas no estado do Espírito Santo e outras 54 em Minas Gerais.

Milhares de pessoas foram retiradas das suas casas para abrigos e outros locais seguros nas áreas mais afetadas.