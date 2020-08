Há 75 anos os Estados Unidos lançaram a primeira bomba atómica

Faz hoje precisamente 75 anos que a Little Boy foi largada dos ares pelo avião Enola Gay.





Desde esse momento, Hiroshima e o mundo nunca mais foram os mesmos.





Apesar da devastação e de um número infindável de mortos, três dias depois, uma outra bomba viria a ser lançada em Nagasaki.A cerimónia na cidade de Hiroshima decorreu esta manhã com a presença do primeiro-ministro, Shinzo Abe, e começou com o toque do sino pela paz.O jornalista Pedro Guilherme conta-nos a história de um sobrevivente da bomba atómica, que se tornou um defensor do fim deste tipo de armamento.Os sinos tocaram em Hiroshima, numa cerimónia realizada no jardim de Hiroshima, erguido no local onde a bomba caiu.A cerimónia, na qual participaram sobreviventes e as famílias, teve de ser reduzida pelos perigos de contágio da Covid-19.

No discurso, o presidente da câmara de Hiroshima, Kazumi Matsui, salientou que a cidade deve ser um símbolo de paz, para que esta tragédia jamais se repita.