Há dezasseis portugueses retidos no Sudão

Os combates, que começaram no sábado, 15 de abril, entre o exército sudanês e as forças paramilitares de apoio rápido (RSF), seguem-se a semanas de tensão entre as duas fações militares, que lutam pelo poder no país.A luta pelo poder colocou o general Abdel Fattah al-Burhan, comandante das forças armadas, contra o general Mohammed Hamdan Dagalo, 'Hemedti', chefe das Forças de Apoio Rápido, um grupo paramilitar, numa reviravolta face à organização conjunta de um golpe militar em outubro de 2021, que derrubou o então governo de transição que sucedeu a décadas de Omar Al-Bashir no poder.Os confrontos, que começaram em Cartum e se alastraram às cidades vizinhas de Omdurman e Bahri, são os mais graves em décadas e correm o risco de dividir o Sudão entre as duas fações militares que partilharam o poder durante uma difícil transição política.Até ao momento, o conflito já provocou perto de 300 mortos e milhares de feridos.