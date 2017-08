"Há dois lados na história" de Charlottesville, considera Trump

Pouco depois de o Presidente norte-americano ter condenado os dois lados da barricada em Charlottesville, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelava uma vez mais ao combate ao racismo, à xenofobia, ao antissemitismo e à islamofobia.



O apelo foi feito por António Guterres através de uma mensagem na rede social Twitter.





Racism, xenophobia, anti-Semitism & Islamophobia are poisoning our societies. We must stand up against them. Every time. Everywhere.