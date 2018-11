Há "muito mais interesse" em aprender português nas escolas secundárias da Califórnia, diz professora

Lusa16 Nov, 2018, 10:55 | Mundo

A fundação vai entregar hoje 62 bolsas de estudo com o objetivo de "incentivar os alunos lusodescendentes a continuarem a sua educação e atingir um nível superior", atribuição que decorrerá durante o 27.º banquete anual da organização em Turlock, cidade na Califórnia.

De acordo com a responsável, que é professora do ensino secundário em Hilmar e docente na universidade estadual do condado de Stanislau, o aumento do número de estudantes da língua está ligado a uma maior divulgação da cultura portuguesa e ao "interesse dos alunos de terceira geração". O fenómeno segue a tendência nacional nos Estados Unidos de exploração das origens, que se reflete na popularidade dos testes de ADN.

"Vejo isso na sala de aula", explicou Eduina Azevedo, afirmando que "o interesse está a voltar" e muitas vezes começa nas Festas do Espírito Santo que a diáspora lusa, em especial açoriana, continua a organizar por toda a Califórnia. Em 2019, a professora vai levar um grupo de alunos a Lisboa e aos Açores.

De acordo com os dados da Luso-American Education Foundation (LAEF), o número de alunos de português aumentou 18% no ano letivo 2018/2019 e foram abertos vários novos cursos, incluindo um programa de ensino de português em duas escolas secundárias em Ceres, condado de Stanislaus.

"O espanhol é praticamente língua universal neste Estado e há uma procura por algo diferente", explicou a presidente da Portuguese Education Foundation, cuja missão passa por "incentivar o desenvolvimento e a educação da comunidade portuguesa".

Todos os alunos que receberão hoje os incentivos monetários de até 600 dólares são lusodescendentes envolvidos na comunidade portuguesa, um critério essencial para a atribuição das bolsas para as quais se podem candidatar todos os anos até à conclusão dos estudos.

O banquete é o evento anual mais importante para angariação de fundos na Portuguese Education Foundation e acontece desde 1992. Deverá reunir 300 pessoas ligadas à comunidade em Turlock, onde 7,4% da população é de origem portuguesa, de acordo com o censo de 2010.