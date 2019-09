Há um novo continente escondido debaixo dos nossos pés

RTP24 Set, 2019, 21:29 / atualizado em 24 Set, 2019, 21:41 | Mundo

Chama-se Grande Adria e é o novo continente descoberto por investigadores no fundo do Mar Mediterrâneo. De acordo com o estudo publicado na revista científica Gondwana Research, o continente tem a dimensão da Gronelândia e está a 1500 quilómetros de profundidade dos nossos pés.



Segundo os investigadores, acredita-se que a origem do Grande Adria remonte a cerca de 140 milhões de anos atrás, altura em que o Hemisfério Sul da Terra era formado por um só continente, o Fondwana.





O movimento das placas tectónicas provocou a separação de uma parte deste continente – dando origem ao Grande Adria – que chocou com a Europa e acabou por desaparecer, deslizando para debaixo do continente europeu.









Animação da reconstrução da zona do Mediterrâneo feita por Douwe van Hinsbergen









"A maioria das cadeias de montanhas que estudamos era um único continente que se separou do norte da África, há mais de 200 milhões de anos", explicou à CNN Douwe van Hinsbergen, o autor principal do estudo e geólogo da Universidade de Utrecht, na Holanda.

O estudo esclarece que muitas cadeias montanhosas como os Alpes, Apeninos e Balcãs são resultado da evolução do Grande Adria.

Os vestígios deste continente encontram-se espalhados por 30 países, numa área que vai desde Portugal ao Irão. Depois de vários anos de investigação, os cientistas apenas agora conseguiram terminar o puzzle e descobrir a localização do continente desaparecido.Douwe van Hinsbergen continua a explicar que “a única parte restante deste continente é uma faixa que vai desde Turim, através do Mar Adriático, até o calcanhar da bota que forma Itália”.Esta área é denominada pelos geólogos de Adria, daí os pesquisadores do estudo terem apelidado o continente de Grande Adria."Esqueça a Atlântida", disse Douwe van Hinsbergen, referindo-se ao lendário continente perdido entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. "Sem perceber, um grande número de turistas passa as suas férias, todos os anos, no continente da Grande Adria", conclui.