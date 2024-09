Hamas ameaça abater reféns face a intenções irredutíveis de Bibi Netanyahu

Com milhares de manifestantes nas ruas a apelar a um cessar-fogo e ao regresso em segurança dos reféns em Gaza, Benjamin Netanyahu dirigiu-se aos cidadãos e mostrou-se firme quanto a manter o controlo do Corredor de Filadélfia, na fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito – este é um dos principais pontos de discórdia nas negociações, uma vez que o Hama exige a retirada das forças israelitas deste corredor., afirmou o chefe de Governo de Israel, numa conferência de imprensa, alegando que “o controlo do corredor de Filadélfia garante que os reféns não serão contrabandeados para fora de Gaza”., insistiu, acreditando que o controlo deste eixo era uma “questão existencial” para Israel.disse Netanyahu.

Recordando os seis reféns encontrados mortos em Gaza, o primeiro-ministro assegurou que “o assassinato dos reféns não aconteceu por causa da nossa decisão sobre o corredor de Filadélfia, mas por causa do próprio Hamas”.







Segundo o mesmo, os reféns foram executados pelo Hamas com um “tiro na nuca”.







"Peço perdão por não os ter trazido de volta vivos. Estivemos perto, mas não tivemos sucesso", afirmou ainda Netanyahu, dirigindo-se às famílias dos reféns que estavam em posse do movimento islamita palestiniano Hamas desde 7 de outubro de 2023.





O chefe do Governo israelita acrescentou que o Hamas “pagará um preço muito alto”, num momento em que as negociações entre as duas partes em conflito, mediadas por Egito, Qatar e Estados Unidos, se mantêm num impasse.