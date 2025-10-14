Hamas anuncia entrega de mais quatro a seis corpos de reféns

Um alto dirigente do Hamas disse à agência France-Presse (AFP) que serão entregues "quatro a seis corpos de prisioneiros israelitas esta noite", uma informação corroborada à agência noticiosa por outra fonte próxima da equipa de negociação do grupo palestiniano.

Ao mesmo tempo, o Exército israelita anunciou em comunicado que a Cruz Vermelha já se dirigia para um ponto de recolha no norte da Faixa de Gaza, onde espera receber "vários caixões de reféns mortos".

No seu comunicado, os militares israelitas exigem que o Hamas "cumpra o acordo e faça os esforços necessários para devolver todos os reféns falecidos".

Pouco antes deste anúncio, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, declarou que não pouparia esforços para garantir que os corpos dos restantes reféns fossem devolvidos pelo Hamas e esperava receber notícias "nas próximas horas".

Também o Presidente norte-americano, Donald Trump, exigiu hoje a entrega dos corpos dos reféns restantes, ao mesmo tempo que avisou que o trabalho relacionado com o cessar-fogo no enclave palestiniano "não terminou".

Trump foi o principal impulsionador do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, que foi negociado ao longo de vários dias em Sharm el-Sheikh, no Egito, com a mediação de delegações egípcias, qataris e turcas.

Nesta fase, foi acordado o cessar-fogo, a retirada gradual das forças israelitas, a entrada em massa de ajuda humanitária no enclave palestiniano e a troca de reféns por prisioneiros.

Ao abrigo do entendimento, 20 reféns vivos foram entregues pelo Hamas a Israel na segunda-feira, mas apenas quatro corpos dos 28 que se presumem mortos foram devolvidos.

O atraso na devolução dos corpos foi considerado uma "violação dos compromissos", segundo o ministro da Defesa de Israel, que pondera restringir a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza até que a totalidade dos reféns seja entregue.

Em troca dos reféns entregues pelo Hamas, 1.968 prisioneiros palestinianos foram também libertados, incluindo muitos condenados por ataques mortais contra Israel, bem como 1.700 palestinianos presos por alegadas "razões de segurança", desde o início da guerra, em outubro de 2023.

Quando mais de duas dezenas de corpos continuam por recuperar na Faixa de Gaza, o Fórum das Famílias dos Reféns escreveu ao enviado da Casa Branca, Steve Witkoff, a exigir que o grupo islamita palestiniano cumpra a sua parte.

Numa "carta urgente" divulgada hoje pelo fórum, que representa a maioria dos familiares das pessoas em cativeiro ao longo dos últimos dois anos, a organização pediu a Witkoff que "faça todos os possíveis e não deixe pedra sobre pedra para exigir que o Hamas cumpra a parte do acordo e traga todos os reféns restantes para casa".

A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada pelos ataques liderados pelo Hamas em 07 de outubro de 2023 no sul de Israel, nos quais morreram cerca de 1.200 pessoas e 251 foram feitas reféns.

Em retaliação, Israel lançou uma operação militar em grande escala na Faixa de Gaza, que provocou mais de 67 mil mortos, segundo as autoridades locais controladas pelo Hamas, a destruição de quase todas as infraestruturas do território e a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.