Hamas promete libertar mais seis reféns esta semana

A libertação de reféns acontece ao abrigo do cessar-fogo assinado entre as partes, que também está a permitir o regresso de deslocados palestinianos ao norte da Faixa de Gaza. Tinham sido obrigados a fugir para sul, por causa dos ataques israelitas, que foram agora interrompidos.O regresso das famílias ao norte de Gaza está a ser marcado por momentos de felicidade. O Hamas diz que esta é a prova da vitória contra os projetos de retirada do povo palestiniano daquele território.





Entretanto, Israel e o Líbano chegaram a acordo para alargar o prazo de cessar-fogo até 18 de fevereiro. O anúncio foi feito pelos Estados Unidos, depois de o Governo de Beirute ter concordado em prolongar a pausa nos combates, apesar de Telavive não ter respeitado o prazo de retirada das tropas israelitas.



A saída das tropas do território libanês devia ter acontecido até ao final deste domingo mas ninguém saiu, com centenas de residentes do sul do Líbano enfrentaram o exército isrealita. As autoridades libanesas dão conta de 22 mortos.



As Forças de Defesa de Israel, que abriram fogo contra os manifestantes, responsabilizaram o movimento Hezbollah por incitar os protestos.