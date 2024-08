Hamas só aceita cessar-fogo com retirada total de forças israelitas

"Qualquer acordo deverá conduzir a um cessar-fogo global, a uma retirada completa (de Israel) de Gaza e ao regresso das pessoas deslocadas", declarou, citado por agências internacionais, o dirigente do Hamas Hossam Badram em Doha, capital do Qatar, onde foram retomadas negociações para tentar alcançar uma trégua no conflito na Faixa de Gaza entre o Hamas e o exército israelita.

Os participantes nas negociações, que se realizam a pedido dos mediadores, Qatar, Estados Unidos e Egito, não foram divulgados.

Em cima da mesa está um acordo que permitiria a troca dos 111 reféns israelitas ainda detidos na Faixa de Gaza pela libertação de prisioneiros palestinianos em Israel, apesar de as partes estarem em confronto há meses sobre uma linha vermelha: o fim definitivo dos combates e a retirada das tropas israelitas do enclave.

A comunidade internacional está a pressionar as partes para que cheguem a um acordo de cessar-fogo, com o objetivo também de diminuir as tensões no Médio Oriente, agravadas pela morte do líder do Hamas Ismail Haniyeh, num atentado em Teerão - que o Irão e o movimento palestiniano atribuíram a Israel -, e pelo ataque israelita em Beirute que matou o "número dois" da milícia xiita Hezbollah, Fuad Shukr.