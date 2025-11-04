Hamas vai devolver hoje corpo de mais um refém

A entrega ocorrerá às 20:00 locais (18:00 em Lisboa), anunciaram as Brigadas Ezzedine al-Qassam, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

As brigadas "entregarão o corpo de um dos prisioneiros da ocupação [israelita], que foi encontrado no bairro de Shujaiya, na zona leste da cidade de Gaza", precisou o braço armado do Hamas nas redes sociais.

O corpo foi localizado "durante operações de busca e escavação dentro da linha amarela", local de onde as tropas israelitas se retiraram no âmbito do acordo de paz proposto pelos Estados Unidos.

O corpo será entregue no âmbito da troca dos reféns raptados em Israel em 07 de outubro de 2023 por prisioneiros palestinianos, prevista no cessar-fogo em vigor desde 10 de outubro.

O acordo, que incluía um cessar-fogo também em vigor, estipulava a libertação dos 20 reféns que ainda estavam vivos e a devolução dos 28 mortos, dos 251 sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023.

Até hoje, Israel recebeu os restos mortais de 20 reféns.

O Governo israelita libertou quase 2.000 palestinianos detidos em prisões e devolveu 270 corpos, de acordo com o Hamas.

O ataque de 2023 em Israel, em que o Hamas matou cerca de 1.200 pessoas, desencadeou uma ofensiva militar israelita em Gaza que causou mais de 68.800 mortos.