H&M investiga denúncias de assédio sexual e assassinato em fábrica na Índia

De acordo com os relatórios policiais, o homem responsável pela supervisão do trabalho na Natchi Apparels terá confessado, sendo acusado de rapto e homicídio. A família de Jeyasre Kathiravel afirmou ainda que a jovem tinha sido também violada e aguarda, neste momento, o resultado das provas periciais, adianta o Guardian

Jeyasre Kathiravel tinha 20 anos e trabalhava na fábrica Natchi Apparels em Kaithian Kottai, Tamil Nadu, que produz para a marca H&M. Depois de ter sido encontrada morta perto de casa, a 5 de janeiro, o seu supervisor foi considerado suspeito de a ter assassinado devido às denúncias da família da vítima por assédio sexual e intimidação nos últimos meses.





"A nossa investigação revelou que os dois namoravam e o motivo do assassinato terá sido uma questão pessoal que surgiu entre os dois", disse um polícia à Reuters.



Segundo as autoridades, não houve nenhuma queixa por assédio sexual por parte de funcionárias da fábrica de roupa ou do próprio sindicato, mas um grupo regional de direitos humanos afirma que vários trabalhadores relataram estes incidentes.



"A mãe da rapariga e os colegas de trabalho disseram que ela lhes fez confidências sobre o assédio que sofria", afirmou Nandita Shivakumar, coordenadora indiana da Asia Floor Wage Alliance que trabalha pelos direitos dos trabalhadores do setor de vestuário na região.



"Pelo menos 25 outras trabalhadoras com quem falamos também nos contaram sobre o assédio que enfrentaram na fábrica e achamos que nem a marca nem o fabricante conseguiram criar um ambiente favorável para as trabalhadoras reclamarem", acrescentou.







Entretanto, dezenas de trabalhadoras da fábrica no Estado indiano de Tamil Nadu, começaram a relatar casos de assédio, desde que o corpo da jovem foi encontrado, segundo um grupo sindical que defende os direitos dos trabalhadores. Por isso, a H&M prometeu, esta terça-feira, uma "investigação independente" a estas denúncias.



"Qualquer relacionamento futuro com este fornecedor dependerá inteiramente do resultado desta investigação", esclareceu a empresa de moda num comunicado, acrescentando que se mantinha em contato com a fábrica têxtil e não tolerava assédio de qualquer tipo.

Violência de género



Ainda segundo o jornal britânico, tanto a família como um sindicato local que representa as trabalhadoras da Natchi Apparels afirmaram que Kathiravel tentou denunciar o assédio e a intimidação de que estava a ser vitima no trabalho, mas que as autoridades nada fizeram. As mesmas fontes relatam também que a violência de género nesta fábrica é generalizada.





"A família dela e os colegas de trabalho contaram-nos que Jeyasre estava a ser assediada no trabalho, mas nada foi feito", explicou Thivya Rakini, presidente estadual do Sindicato Têxtil e Comum de Tamil Nadu (TTCU), que representa as mulheres que trabalham na Natchi Apparels.



"Muitas trabalhadoras com quem temos falado dizem que estão a enfrentar os mesmos problemas, mas não sabem como relatar queixas contra os supervisores ou dizem ter medo de sofrer retaliações se falarem".





Esta fábrica indiana é propriedade da Eastman Exports, a quarta maior empresa de exportação de vestuário da Índia, e uma das grandes fornecedoras da H&M e de outras marcas ocidentais.



Kathiravel trabalhava na empresa têxtil há mais de dois anos para conseguir entrar e estudar no Ensino Superior.



"Ela foi a primeira da nossa família a ter a oportunidade de viver fora das fábricas de roupas", disse Muthulakshmi Kathiravel, a mãe da vítima. "A minha filha contou-me que estava a ser torturada no trabalho. Não quero que as filhas de outras pessoas sofram o mesmo destino".





A H&M, contudo, garante que tem "tolerância zero" para a violência de género nas suas cadeias de abastecimento.



Mas os grupos internacionais de direitos dos trabalhadores, como Asia Floor Wage Alliance (AFWA) e Global Labor Justice-International Labor Rights Forum (GLJ-ILRF), consideram que a H&M aparentemente falha em vigiar e assegurar que os seus códigos de conduta não são violdados.