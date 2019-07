Ho Iat Seng é a pessoa certa para governar Macau e mobilizar nova geração -- Pansy Ho

Lusa15 Jul, 2019, 07:18 | Mundo

"É a pessoa certa", afirmou em entrevista à agência Lusa a multimilionária que lidera um grupo com investimentos em Macau, Hong Kong e China na área do imobiliário, transportes, hotelaria e construção civil, quando se está a pouco mais de um mês das eleições para chefe do executivo de Macau, agendadas para 25 de agosto.

Uma das acionistas de referência da Sociedade de Jogos de Macau e da MGM China, sociedades que exploram o jogo em Macau, disse estar convencida de que Ho Iat Seng é capaz de liderar a nova geração e para uma nova era de gestão de recursos.

Na AL, "viu e estudou os problemas que Macau enfrenta, (...) sabe de experiência direta quais são os problemas", começou por explicar a empresária.

Pansy Ho sublinhou que Ho Iat Seng chegará ao cargo numa nova era, com melhores acessibilidades a servirem Macau, perante o desafio e oportunidade que representa a criação da metrópole mundial da Grande Baía e também grandes reservas financeiras à disposição.

Sobre este último ponto, uma das herdeiras do império do jogo de Stanley Ho é clara: o desafio hoje não é mais "fazer mais dinheiro, mas como fazer melhor uso dele e dos recursos".

Mas o "assunto crítico" é "o futuro da próxima geração de Macaenses", até porque "estamos agora numa encruzilhada", sustentou.

"Continuamos a dizer que queremos reposicionar Macau, diversificar Macau, combater a dependência da economia da indústria do jogo", bem como "agarrar a oportunidade da Grande Baía", recordou, para concluir que tal não será conquistado por "uma mão-cheia de investidores".

"Será a nova geração de Macau a fazer a diferença", defendeu.

"Precisamos de um chefe do Executivo que consiga mobilizar, encorajar e convencer a nova geração de que esta é a forma de o fazer. E penso que [Ho Iat Seng] é a pessoa certa", declarou.

Ho Iat Seng, empresário que se estreou como deputado em 2009, ano em que foi eleito para o cargo de vice-presidente da AL e, quatro anos depois, em 2013, para o de presidente daquele órgão, foi até abril um dos 175 membros do Comité Permanente da APN chinesa.

O candidato é administrador e gerente-geral da Sociedade Industrial Ho Tin S.A.R.L.; presidente do conselho de administração da Companhia de Investimento e Desenvolvimento Ho Tin, Limitada; e administrador e gerente-geral da Fábrica de Artigos de Plástico Hip Va.

Ex-membro do 13.º Comité Permanente da APN, foi até agora deputado na AL, vice-presidente da Associação Comercial de Macau e presidente vitalício da Associação Industrial de Macau.

O agora candidato a chefe do Governo de Macau foi membro dos 9.º, 10.º, 11.º e 12.º Comités Permanentes da APN, de 2000 a 2018, e membro do Conselho Executivo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), de 2004 a 2009.

Ho recebeu a medalha de Mérito Industrial e Comercial, entregue pelo último governador de Macau (1999), Rocha Vieira, a medalha de Mérito Industrial e Comercial (2001) e a medalha de Honra Lótus de Ouro (2009), ambas atribuídas pelo Governo da RAEM.