Holanda: extrema-direita desiste de assar porco em frente a uma mesquita

RTP08 Jun, 2018, 18:07 / atualizado em 08 Jun, 2018, 18:08 | Mundo

O encontro estava marcado para as 20h30, pouco antes de os muçulmanos concluírem o jejum do Ramadão, em frente à mesquita turca de Leli, em Roterdão. Segundo o jornal espanhol El País, o grupo de extrema-direita escreveu uma publicação no Facebook a informar que se iriam reunir “contra a islamização da Holanda”.





Ahmed Aboutaleb, presidente da Câmara de Roterdão, autorizou que assassem o porco, em nome da liberdade de expressão. No entanto, centenas de pessoas reuniram-se em frente à mesquita contra o churrasco e a polícia não podia garantir a segurança. Os apoiantes do Pegida decidiram cancelar o churrasco e não chegaram a estar no local.





O porta-voz do grupo de extrema-direita, Edwin Wagensveld, afirma que quando lhes foi dito que a segurança não estava assegurada, decidiram recuar. “Mostramos o que está a acontecer na Holanda e o perigo que corremos pela liberdade de expressão por causa destes jovens de origem imigrante”, disse Edwin Wagensveld.

As críticas ao churrasco e à autorização dada por Ahmed Aboutaleb, não tardaram a chegar. Omër Çelik, ministro turco dos Assuntos Europeus, afirma que o presidente da Câmara de Roterdão “está errado em pensar que o Pegida não viola a lei com este ato imoral. Que tragédia”. Outros municípios holandeses, incluindo as cidades de Haia, Utrecht, Gouda e Arnhem, também se mostraram contra manifestações semelhantes, dizendo que Pegida se pode manifestar noutros lugares, mas não em frente às mesquitas.Esta não é a primeira vez que Ahmed Aboutaleb é alvo de críticas. Em 2017 impediu que o ministro das relações externas turco fizesse campanha política a favor do presidente Recep Tayyip Erdogan, fazendo com que o ministro da Turquia acabasse a ser escoltado para fora de território holandês.