Hollande apela ao voto em Macron contra Le Pen

Andreia Martins - RTP 24 Abr, 2017, 15:17 / atualizado em 24 Abr, 2017, 16:50 | Mundo

François Hollande anunciou esta segunda-feira que vai votar no seu antigo ministro da Economia e candidato do movimento En Marche! na segunda volta das eleições presidenciais francesas.



"A presença da extrema-direita na segunda volta representa, mais uma vez, um risco para o nosso país", sublinhou o Presidente francês.



"Face a este risco, é necessária a mobilização e a clareza nas escolhas. Face a este risco, não é possível ficar em silêncio ou refugiar-se na indiferença. Pela minha parte, votarei em Emmanuel Macron", reiterou Hollande durante uma declaração transmitida em direto pelas televisões francesas.



Je remercie le Président de la République pour son soutien républicain. Il s'agit le 7 mai prochain d'être fidèle aux valeurs de la France. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 24, 2017

Debate a 3 de maio

Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire ! Macron c'est le candidat d'Hollande. Marine la candidate du peuple. pic.twitter.com/2eAC9UxkqR — Florian Philippot (@f_philippot) April 24, 2017

Segundo o Chefe de Estado, a candidata da extrema-direita que chegou com Macron à segunda volta das eleições presidenciais representa um "risco" para o futuro do país."Está em jogo a composição da França, a sua unidade, a posição de Estado-membro na Europa e o seu lugar no mundo", argumentou o Presidente francês.Para o Presidente francês, Macron é o único candidato que "defende os valores que permitem a união dos franceses".Minutos após o anúncio de Hollande, o candidato presidencial agradeceu no Twitter o apoio declarado do atual Presidente."Agradeço ao Presidente da República pelo seu apoio republicano. O que está em causa no próximo dia 7 de maio é a nossa fidelidade aos valores da França”, escreveu o candidato centrista.As críticas vindas da campanha de Marine Le Pen ao Presidente francês e a Emmanuel Macron não se fizeram esperar. Florian Philippot, vice-presidente da Frente Nacional, reagiu logo durante a delcaração de Hollande."Já sabem o que vos resta fazer! Macron é o candidato de Hollande. Marine é a candidata do povo", escreveu no Twitter.Emmanuel Macron e Marine Le Pen foram os candidatos escolhidos pelos franceses na primeira volta das eleições presidenciais francesas, que se realizou no passado domingo. O candidato centrista conseguiu 23,75 por cento dos votos, enquanto que a líder da Frente Nacional alcançou 21,53 por cento.As últimas sondagens apontam para uma vitória folgada de Emmanuel Macron, com mais de 50 por cento.Os dois aspirantes ao Eliseu voltam a encontrar-se na segunda volta, que se realiza no próximo dia 7 de maio. Antes, Macron e Le Pen vão marcar presença no primeiro e único debate televisivo a dois, um frente a frente marcado para 3 de maio.