Homem alcoolizado ataca urso no Zoo de Varsóvia

Um indivíduo de 23 anos invadiu o recinto de um urso no jardim zoológico de Varsóvia, um dia depois da reabertura do espaço, e tentou afogar o animal. As autoridades polacas afirmaram que o homem estava alcoolizado e a instituição pretende processar o autor do ataque por ter deixado o urso "perturbado".