Homem detido após colisão de carro em Downing Street

O veículo embateu contra, refere a polícia em comunicado.

O condutor foi detido no local “por suspeita de danos criminais e direção perigosa”. Estava dentro do carro com as portas abertas.





Entretanto, a polícia britânica indicou que não está a tratar o sucedido como "relacionado com terrorismo".







Uma testemunha não identificada descreveu-o como um homem caucasiano de cerca de 50 anos.



A entrada principal foi fechada pela polícia e nãose registaram feridos. “As investigações estão em curso para determinar o que aconteceu", acrescentou a polícia.





mostram o veículo a aproximar-se do acesso principal à Downing Street, parecendo abrandar antes de atingir os portões, vigiados em permanência por polícias armados e desarmados.



Na altura no incidente o primeiro-ministro Rishi Sunak encontrava-se na residência no nº10, mas saiu entretanto para cumprir agendamentos.



Algumas seções de Whitehall foram encerradas ao público e a veículos após a colisão, com os transeuntes a serem desviado para ruas adjacentes a Downing Street.



A presença policial na área foi reforçada.



A colisão coincidiu com a hora de saída dos funcionários públicos que trabalham em inúmeros departamentos governamentais na zona. Imagens de câmaras CCTV, vigiados em permanência por polícias armados e desarmados.Na altura no incidente o primeiro-ministro Rishi Sunak encontrava-se na residência no nº10, mas saiu entretanto para cumprir agendamentos.A presença policial na área foi reforçada.A colisão coincidiu com a hora de saída dos funcionários públicos que trabalham em inúmeros departamentos governamentais na zona.



O nível de ameaça terrorista no Reino Unido é "substancial", o que significa que um ataque é considerado provável.



"Muitas crianças fugiram e os polícias começaram a apontar as suas armas para a pessoa dentro do carro", afirmou Simon Parry, de 44 anos, que assistiu ao incidente durante um protesto do lado oposto a Downing Street.