Homem mata esposa e filha bebé em Moçambique alegadamente devido a motivações sobrenaturais

Lusa17 Jan, 2018, 15:06 | Mundo

O homem pegou num machado e atacou a esposa e a filha com vários golpes, quando a mãe estava sentada com a bebé ao colo no quintal da casa onde residiam, no distrito de Macossa, província de Manica, na segunda-feira.

O casal vivia num clima tenso nos últimos dias, com frequentes discussões, violência verbal e física, um problema atribuído pelo agressor a maus espíritos implantados no lar pela esposa, disse à Lusa Elcidia Filipe, porta-voz do Comando da Polícia de Manica.

"O homem procurou curandeiros e obteve um tratamento" que apaziguou a relação "durante um tempo", acrescentou, mas "após alguns dias, a violência cresceu até ao ponto em que ele recorreu a um machado para matar a esposa e filha".

O homem ficou detido no comando da Polícia de Macossa, no norte de Manica, e "deverá responder por duplo homicídio qualificado", segundo a Polícia.

Após cometer os homicídios, o homem terá tentado suicidar-se, ateando fogo contra a sua casa de construção precária enquanto estava no interior, tendo sido socorrido pela Polícia.

"Quando interrogado pela Polícia, insiste em dizer que estava fora de si, supostamente possuído por maus espíritos", disse Elcidia Filipe.

O obscurantismo e a crença em rituais são causas frequentes de homicídios em Moçambique, bem como de perseguição a calvos e a albinos.