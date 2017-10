Homem matou duas pessoas junto à gare de Marselha e foi abatido por militares

RTP01 Out, 2017, 14:14 / atualizado em 01 Out, 2017, 15:09 | Mundo

"As duas vítimas foram mortas com arma branca", disse à AFP Olivier de Mazières, responsável da polícia, que pediu à população para evitar a zona da gare Saint-Charles, onde está em curso uma importante operação desde o início da tarde.



O ataque ocorreu cerca das 13:45 locais (12:45 em Lisboa) e o homem "gritiu Allah Akbar" antes de perpetrar o esfaqueamento, segundo disse à AFP uma fonte próxima da investigação.



O homem foi abatido pelos militares da operação Sentinela, disse o procurador da República, Xavier Tarabeaux.



O ministro francês do Interior, Gérard Collomd, indicou, através da rede social 'Twitter', que, na sequência do sucedido, se deslocava "imediatamente" para Marselha.



O procurador contra-terrorismo já mandou abrir uma averiguação ao caso.





c/Lusa