Homem morre afogado após pedir namorada em casamento debaixo de água

23 Set, 2019, 13:18 | Mundo

O casal estava de férias em Pemba Island, e segundo a WBRZ, filial da CNN, estavam alojados numa cabana de madeira com um quarto submerso no oceano na costa este de África.







Steven Weber pediu a namorada, Kanesha Antoine, em casamento debaixo de água, através de uma nota que tinha escrito antecipadamente, e que embrulhou num saco de plástico transparente.





Nela, Weber tinha escrito: “Não consigo conter a respiração tempo suficiente para te dizer tudo o que amo em ti. Mas… Tudo o que amo em ti, amo cada dia mais! Podes ser a minha mulher, por favor? Queres casar-te comigo?”





Contudo, Antoine explicou numa publicação do Facebook que o namorado não conseguiu voltar à superfície. “Nunca emergiste dos teus pensamentos, portanto nunca tiveste a minha resposta. Sim! Sim! Um milhão de vezes, sim, quero casar-me contigo!!”, escreveu.







"Nunca conseguimos abraçar e celebrar o início das nossas vidas juntos, pois o melhor dia das nossas vidas tornou-se no pior, na mais cruel reviravolta do destino que se possa imaginar", continuou Antoine.









O resort onde o casal estava hospedado divulgou um comunicado no sábado passado a confirmar a morte de Weber. "As nossas mais sinceras condolências, pensamentos e orações estão com a namorada, famílias e amigos afetados por este trágico acidente", disse Matthew Saus, CEO do resort.







O Departamento de Estado confirmou que um turista americano morreu na Tanzânia, mas não avançou mais detalhes. "Oferecemos as nossas sinceras condolências à família pela sua perda. Estamos prontos para fornecer toda a assistência consular apropriada."