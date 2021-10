Homem usa arco e flecha para atacar e matar várias pessoas na Noruega

Os ataques ocorreram com recurso a um arco e flechas, em Kongsberg, a 80 quilómetros de Oslo.



De acordo com o chefe da polícia norueguesa, o homem já foi detido e terá atuado sozinho.



As motivações do suspeito ainda estão a ser apuradas.