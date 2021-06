Homens armados raptam oito estudantes e dois professores na Nigéria

"Os bandidos invadiram as instalações do pessoal do `campus`, disparando esporadicamente durante o processo, e dois estudantes foram apanhados e sofreram ferimentos de bala", lê-se num comunicado do comissariado da Segurança Interna e Assuntos Internos de Kaduna, citado pela agência espanhola.

De acordo com os meios de comunicação locais, um grande número de homens armados invadiu as instalações do centro às primeiras horas da madrugada, e começaram a disparar, acabando por matar um dos estudantes atingidos pelas balas.

"Foram levados de urgência para o hospital para receber assistência médica, mas infelizmente Ahmad Muhammed sucumbiu aos ferimentos e morreu esta madrugada; o outro estudante, Haruna Isyaku Duniya, ainda recebe tratamento médico", acrescentou a mesma fonte.

Nos últimos meses, os sequestros têm aumentado nas escolas de Kaduna e noutros estados do noroeste do país para obter resgates, e mais de 800 alunos já foram raptados desde dezembro.

Em 30 de maio, no mais recente ataque, um número indeterminado de estudantes foi levado de uma escola religiosa no estado do Níger, no centro-norte do país e vizinho de Kaduna, dos quais 11, entre os 4 e os 12 anos, foram libertados um dia depois.