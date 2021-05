Hong Kong. Ativista Joshua Wong condenado a dez meses de prisão

Esta condenação junta-se a outras duas por participação em manifestações não autorizadas em 2019, pelas quais Wong foi sentenciado a um total de 17 meses e meio de prisão, que está atualmente a cumprir.



Além de Wong, três outros ativistas - Lester Shum, Tiffany Yuen e Jannell Leung, eleitos como conselheiros distritais no escrutínio de novembro de 2019 - vão cumprir penas entre quatro e seis meses de prisão, com as mesmas acusações.



"É evidente que os arguidos fizeram isto de forma premeditada, desafiaram abertamente a lei sabendo que não tinham autoridade para participar num comício não autorizado", afirmou o juiz Stanley Chan.



O juiz argumentou que "a Lei Básica [(que funciona como uma mini-Constituição de Hong Kong) garante a liberdade de reunião, mas também prevê que esta liberdade e estes direitos não são absolutos e estão sujeitos a restrições, independentemente do estatuto dos participantes".



Chan disse não poder ignorar que, na altura da vigília, Hong Kong ainda estava a sofrer o impacto das manifestações antigovernamentais que tomaram as ruas da cidade semiautónoma chinesa em 2019.



Para o juiz, isto representava um risco acrescido, uma vez que "as emoções podem correr desenfreadas e elementos indisciplinados podem aproveitar a oportunidade para incitar ou encorajar a violência" durante o evento.



Os quatro foram condenados em 30 de abril, mas o anúncio da sentença tinha sido fixado para esta quinta-feira.



Os ativistas declararam-se culpados de participar conscientemente na proibição da vigília, novamente proibida este ano devido aos riscos colocados pela pandemia da covid-19, a mesma razão dada para a proibição em 2020.